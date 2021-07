Covid, Rio autorizza pubblico allo stadio per partita di calcio: decisione del sindaco criticata dagli esperti

A Rio de Jaineiro lo stadio potrà accogliere i tifosi della partita di calcio tra la squadra carioca Flamengo e la paraguaiana Olimpia. La decisione del sindaco fa parte di una strategia per rendere più flessibile l'isolamento sociale contro il coronavirus, ma la misura è stata criticata dagli esperti. La presenza di pubblico allo stadio Maracanà è stata limitata al 10% della capacità pubblico. L'incontro è in programma il 18 agosto ed è valido per i quarti di finale della Copa Libertadores.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Simona Quadarella tra dieta, allenamenti e il tifo per la Roma L'INTERVISTA Green Pass, Mirabelli: «Va garantito a tutti, è... STATI UNITI No-Vax in ospedale in fin di vita, la moglie lo fotografa e lancia un...

Green Pass, Mirabelli: «Va garantito a tutti, è questione di uguaglianza»

Per accedere all'impianto, i tifosi dovranno presentare un test Covid-19 negativo effettuato fino a 48 ore prima del gioco e dimostrare di aver completato il proprio ciclo di vaccinazione. Il sindaco di Rio, Eduardo Paes, ieri ha ordinato la graduale eliminazione dell'isolamento anti- Covid, che includerà una serie di festeggiamenti di strada tra il 2 e il 5 settembre. Per l'epidemiologo dell'Università federale di Rio de Janeiro, Roberto Meronho, l'annuncio di Paes è «quantomeno avventato», data la presenza della variante Delta nel Paese. Sulla stessa falsariga l'infettivologo Renato Kfouri, per il quale la scelta del sindaco è «un esercizio di futurologia senza base scientifica».

No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news