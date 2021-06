Brasile, si dimette il ministro dell'ambiente: è indagato per il disboscamento dell'Amazzonia

In Brasile il ministro dell'ambiente, Ricardo Sales, si è dimesso. È sotto inchiesta per il disboscamento dell'Amazzonia: «Ho incontrato molta ostilità in questi due anni e mezzo», ha detto Salles che, dopo l'annuncio delle dimissioni, è stato salutato e ringraziato dal presidente Jair Bolsonaro. «Caro Ricardo Salles, tu sei parte della storia, il legame tra agricoltura ed ambiente è quasi un matrimonio perfetto» ha detto Bolsonaro rivebdicando ancora la controversa politica del suo governo di sfruttamento economico delle risorse agricole, minerarie ed energetiche dell'Amazzonia. Dall'inizio del mandato di Salles come ministro dell'Ambiente il tasso di deforestazione dell'Amazzonia è salito a livelli record, e negli ultimi tempi sono state avviate diverse inchieste su irregolarità ed abusi. E nelle scorse settimana la Corte Suprema del Brasile ha avviato un'inchiesta sulle denunce dell'ex capo della polizia federale dell'Amazzonia che accusa Salles di aver tentato di bloccare un'inchiesta sul commercio illegale di legname.

Salles è al centro di un'altra inchiesta della polizia federale riguardo alle accuse di aver indebolito le ispezioni da parte dell'agenzia governativa ambientale sulle esportazioni di legname. E al momento dello scoppio della pandemia di Covid, è stata pubblicata una registrazione di conversazione tra Salles e Bolsonaro durante la quale il ministro suggeriva di sfruttare il fatto che l'attenzione dei media fosse concentrata sul Covid per abrogare protezioni ambientali. Greenpeace ha definito necessarie le dimissioni di Salles, ma ha aggiunto che non crede che queste porteranno un cambiamento nella politica del governo di estrema destra di Bolsonaro che continuerà a degradare l'ambiente e a non rispettare i diritti delle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Dopo le dimissioni di Salles, Bolsonaro ha nominato ministro Joaquim Alvaro Pereira Leite, che dal settembre 2020 è alla guida del segretariato per l'Amazzonia del ministero.