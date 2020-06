Brasile, il governo riduce il bilancio delle vittime di Covid: è polemica

Il governo del Brasile ha modificato al ribasso il bilancio ufficiale delle vittime per coronavirus, negando però l'intenzione di nascondere il peggioramento della crisi sanitaria nel Paese. La notte scorsa il ministero della Sanità ha riferito che 1.382 persone sono morte tra sabato e domenica, facendo salire a 37.200 il numero delle vittime, ma in seguito ha pubblicato un nuovo rapporto che riportava 525 decessi nelle ultime 24 ore. Il dicastero, guidato dal generale Eduardo Pazuello, ha riferito che inizierà a utilizzare un nuovo criterio per il conteggio delle vittime da Covid-19, in base al quale non verranno specificate le morti dell'ultimo giorno. La decisione è stata criticata dal presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia, il quale sui social ha scritto che «giocare con la morte è perverso».

«Se questo non soddisfa la società, il governo modificherà il modo di contabilizzare, non mi pare ci sia l'intenzione di nascondere i dati», ha dichiarato il vicepresidente della Repubblica, Hamilton Mourao. La controversia sulle cifre ufficiali è iniziata giovedì scorso quando i dati sono stati divulgati con tre ore di ritardo rispetto al consueto orario. Sabato, inoltre, il sito del ministero della Sanità è stato per qualche ora offline, facendo sì che il Brasile non apparisse nel bilancio globale sul Covid-19 nel mondo trasmesso dalla Johns Hopkins University. Oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo ha pubblicato un editoriale in cui critica il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, per non fornire dati affidabili, ricordando che a suo tempo «la dittatura militare montò una cortina di fumo su un'epidemia di meningite».

