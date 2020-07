Virus, Bolsonaro positivo al test

Coronavirus. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al test sul coronavirus. Lui stesso l'ha confermato: «Sono positivo, ma sto bene». Ieri Bolsonaro aveva la febbre e per questo è stato deciso di effettuare il tampone. Il leader brasiliano da sempre sostiene che misure di contrasto all'epidemia non sono necessarie o comunque non devono frenare l'economia del Paese. Negli incontri pubblici non di rado non indossava la mascherina e ha paragonato Covid-19 a una influenza. Sessantacinquenne, in una intervista a Cnn Brasile ha confermato: ho il coronaviarus.

Infectado pela Covid-19, Jair Bolsonaro tira a máscara em entrevista para repórteres no Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/tF8HEswTf0 — Maurílio Júnior (@1mauriliojunior) July 7, 2020

Lunedì aveva spiegato di avere un po' di tosse secca e febbre a 38, «sto prendendo l'idrossiclorochina». Come si ricorderà, l'idrossoclorochina è il farmaco antimalarico ci cui anche Trump ha elogiato gli effetti, anche se qualche giorno fa l'Oms ha sospeso i trial (la sperimentazione) perché i risultati su Covid-19 sono poco efficaci. Bolsonaro ha sempre contrastato le misure di riduzione dei contatti previste dalle autorità locali e si è schierato contro l'obbligatorietà della mascherina. Attualmente in Brasile ci sono quasi 66mila morti ufficiali per Covid e 1,6 milioni di positivi.

C'è dell'altro: secondo i media brasiliani a nonna di Michelle Bolsonaro, first lady del Brasile, è stata ricoverata per il coronavirus e attualmente è intubata. Non si sa se Bolsonaro abbia avuto contatti con l'anziana signora, Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80 anni.

