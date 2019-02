Santone brasiliano gestiva un "allevamento" di bambini per venderli a coppie senza figli

di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allarga lo scandalo in Brasile attorno a Joao Teixeira de Faria, meglio conosciuto come il medium e guaritore “Giovanni di Dio”. Dopo essere stato accusato di aver violentato in tv una donna olandese, e aver avuto altre 600 persone pronte a denunciare fatti analoghi (da lui stesso, poi, smentiti), ora una nuova teste è Sabrina Bittencourt. Il medium, secondo lei, avrebbe gestito una sorta di “allevamento” di bambini, per venderli poi a coppie senza figli. Insomma, di aver dato vita a un vero e proprio “mercato dell’adozione”.Ilriporta come la Bittencourt (attivista di Coame, organizzazione che sostiene le donne nella denuncia di aggressioni sessuali da parte di leader religiosi) abbia fatto un video dove conferma la presenza di almeno tre donne che dichiarano di aver comprato bimbi brasiliani da “Giovanni di Dio” per almeno 50mila dollari.L’accusa, particolarmente grave, è che Faria darebbe denaro a donne povere tra i 14 e i 18 anni per vivere nelle fattorie o nelle miniere di minerali tra gli Stati brasiliani di Goias e di Minas Gerais. E’ qui che sarebbero diventate schiave di questo sistema, obbligate a concepire e partorire, per poi vendere i loro figli ai migliori offerenti, in Europa, Stati Uniti e Australia.Tra gli accusatori sulle violenze sessuali c’è la figlia Dalva Teixeira: è lui a definirlo "mostro" perché picchiata e violentata dal padre fino al giorno della sua fuga.L’uomo (arrestato) è noto in Brasile per aver fatto operazioni di “chirurgia psichica” dove suppone di poter rimuovere la cataratta o i tumori solo con l’imposizione delle mani.