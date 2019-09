Brasile, un'altra bambina uccisa in una favela da un proiettile vagante

Quattro giorni dopo la morte di Agatha Felix, la bambina di 8 anni rimasta uccisa durante un'operazione di polizia in una favela di Rio de Janeiro, un'altra minorenne, di 11 anni, è stata colpita da un proiettile vagante nella metropoli carioca. La bambina stava tornando da scuola a Catumbi, una baraccopoli del centro cittadino. Anche una donna non identificata è rimasta ferita nella stessa azione.LEGGI ANCHE...> Spara colpo di fucile per sbaglio e uccide il padre durante la battuta di caccia Gli agenti di polizia del 5/o battaglione sono stati informati del ricovero nell'ospedale municipale Souza Aguiar di un minore e di una donna feriti da colpi di arma da fuoco. Entrambi sarebbero residenti della baraccopoli di Mineira, a Catumbi. Le autorità hanno poi precisato che «non risultano operazioni che coinvolgano squadre della polizia nella comunità di Mineira» al momento dei fatti. La Segreteria municipale della sanità ha riferito, attraverso un comunicato, che lo stato di salute dei pazienti è «stabile».