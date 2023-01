Brasile, sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro irrompono nel Parlamento: scontri con la polizia. Il ministro della Giustizia: la forza non prevarrà

Caos in Brasile. Centinaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento e della Corte Suprema a Brasilia, riuscendo a fare irruzione nel palazzo del Parlamento. Tafferugli con la polizia e devastazione all'interno del congresso: alcuni manifestanti hanno occupato l'aula dell'assemblea, salendo sugli scranni e sul banco della presidenza. Funzionari del governo attendono le forze aeree per lasciare la zona.

Le forze di polizia, in assetto antisommossa, si stanno preparando per fare irruzione dentro il Parlamento di Brasilia. Come si vede dalla diretta della Cnn Brasile, centinaia di poliziotti stanno avanzando a testuggine fuori dal Palazzo per cercare di sgomberare.

L'assalto ai palazzi presidenziali

Sono migliaia i sostenitori dell'ultra conservatore Bolsonaro che hanno occupato gli edifici amministrativi della capitale Brasilia. I manifestanti hanno forzato le difese delle forze di polizia e dopo essere saliti sul tetto del Parlamento hanno fatto irruzione occupando uffici e sale.

La polizia era intervenuta sparando gas lacrimogeni. La zona era già presidiata dalle forze dell'ordine ma i bolsonaristi sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e decine di loro sono inizialmente saliti su una rampa e hanno occupato il tetto. Lula, il presidente in carica, non si trova a Brasilia ma nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate.



Le reazioni

«Questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà. Il governo del distretto federale afferma che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro. Io sono nella sede del ministero della Giustizia». Così su Twitter il ministro della giustizia brasiliana Flavio Dino sull'assalto alle sedi istituzionali a Brasilia da parte di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro.

Il presidente del Senato brasiliano, Rodrigo Pacheco, ha ripudiato oggi gli «atti di terrorismo» visti a Brasilia e ha affermato che i golpisti devono «subire immediatamente tutto il rigore della legge». Pacheco ha anche detto di aver parlato per telefono con il governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha. «Ho parlato poco fa, per telefono, con il governatore del Distretto Federale, Ibaneis Rocha», che lo ha informato che «sta concentrando gli sforzi di tutto l'apparato di polizia per controllare la situazione». «Le forze di sicurezza del Distretto Federale sono impegnate - ha assicurato Rocha - insieme oltre al contingente di polizia di cui dispone il Parlamento».

Vetri rotti e seggi della plenaria distrutti

I manifestanti, vestiti di giallo e verde, hanno attaccato oltre al Parlamento e il Tribunale supremo elettorale e la Corte suprema e - secondo quanto riporta O Globo - sono in atto episodi di vandalismo. I video rilasciati da persone all'interno dell'STF, scrive ad esempio il giornale brasiliano, mostrano persone che rompono i seggi della plenaria. A Palazzo Planalto, il piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, il Parlamento brasiliano e della Corte suprema, sono «stati rotti vetri delle finestre». I manifestanti sono giunti sul posto dopo aver sfondato un blocco delle forze di sicurezza al termine di una prevista manifestazione a sostegno dell'ex presidente.

‼️Brasil 🇧🇷 - asalto al Congreso.



Seguidores de Bolsonaro 🟢 se saltan las barreras del Congreso en un movimiento que apunta similar al que sucediera en EEUU 🇺🇸 hace dos años, reportan medios locales.pic.twitter.com/rE0jJqlQYEhttps://t.co/EqNRLwQxzH — EM-electomania.es (@electo_mania) January 8, 2023

Bolsonarista terrorists are vandalizing governmental buildings, windows are being brokenpic.twitter.com/BbnevCj8xT — Nathália Urban (@UrbanNathalia) January 8, 2023

🚨 Bolsonaristas invadem o edifício do Supremo Tribunal Federal (STF) pic.twitter.com/esM6FOq9td — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

Cosa succede in Brasile e il precedente negli Usa

Chi sostiene Bolsonaro non accetta la vittoria di Lula alle ultime elezioni presidenziali e in molti si erano già accampati davanti al quartier generale dell'esercito il giorno dopo le elezioni. Il caso ricorda molto l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, durante il quale i sostenitori del presidente degli Stati Uniti d'America uscente Donald Trump assaltarono il palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020.

Governatore Brasilia esonera ministro della Sicurezza

Il governatore del Distretto federale di Brasilia, Ibaneis Rocha, ha disposto oggi l'esonero del suo ministro della Sicurezza, Anderson Torres, considerato vicino a Jair Bolsonaro e ritenuto da vari leader politici responsabile del caos legato con l'offensiva del "popolo di Bolsonaro" oggi nella capitale. Secondo il quotidiano EstadÆo, Torres si è recato a Orlando, in Florida, dove si trova Bolsonaro.