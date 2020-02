Trump contro Hollywood e Brad Pitt: Oscar a Parasite un errore e lui è un saputello

Donald Trump deride 'Parasite' e se la prende anche con Brad Pitt definendolo «un saputello». È scontro aperto tra il presidente Usa e Hollywood: «Quanto ha fatto male l'Academy Awards quest'anno...», ha detto il tycoon durante un comizio in Colorado, contestando la scelta di premiare con l'Oscar per il miglior film la pellicola del regista sudcoreano Bong Joon Ho.

LEGGI ANCHE Oscar 2020, i vincitori: da miglior film a miglior regia, tutti i premi

«Abbiamo avuto tanti problemi con la Corea del Sud per il commercio, e loro l'hanno premiata con il miglior film dell'anno.. È stato giusto? Non lo so..», ha aggiunto il presidente americano: «È tempo di tornare ai classici dell'epoca d'oro di Hollywood. Possiamo tornare per favore a Via col Vento?». «Che diavolo! Era il miglior film straniero, ma che vuol dire il miglior film, non era mai successo... c'erano tanti grandi film».

Poi un affondo contro Brad Pitt che ha sostenuto l'impeachment: «È un saputello!». Trump ha detto di non essere mai stato un suo fan.

Neon, la società che ha prodotto 'Parasite' di Bong Joon Ho su Twitter replica con ironia alle critiche di Donald Trump. «È comprensibile che Trump non comprenda i sottotitoli del film - afferma - non sa leggere». A seguire l'hastag #Bong2020.





«Il film Parasite è un film straniero su come gli ultraricchi siano ignari dei sacrifici della classe lavoratrice, e richiede due ore di lettura dei sottotitoli. Ecco perchè Trump lo odia!», attacca anche il partito democratico.

Ultimo aggiornamento: 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA