Stati Uniti, Boy Scout pronti a chiedere la bancarotta: troppe cause per molestie sessuali

I Boy Scout of America potrebbero far ricorso alla bancarotta. Il Wall Street Journal rivela che la ultracentenaria associazione sta elaborando una strategia che prevede il ricorso al fallimento per proteggere le sue proprietà visto che deve fronteggiare circa 300 cause legali per cattiva condotta sessuale da parte di dipendenti e volontari, che richiederanno pesanti rimborsi alle vittime.

I Boy Scout - secondo persone infornate - stanno quindi prendendo in considerazione una denuncia di fallimento che copre l'organo nazionale, ma esclude 261 consigli locali che gestiscono e possiedono beni in diversi stati. Una dichiarazione di fallimento, sottolinea il Wsj, rappresenterebbe un passo drammatico dell'organizzazione fondata nel 1910, la quale sta registrando un calo nel numero dei membri e ha visto fallire gli sforzi per attirare nuove forze con l'apertura a donne, transgender e gay.

