Anche i mercati finanziari registrano l'apprensione per quello che è successo stanotte, quandio si è rischiata la minaccia nucleare. L'escalation del conflitto in Ucraina mette in ginocchio i listini europei . L'attacco nella notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia di cui poi l'esercito della Russia ha preso il controllo pesa da subito su tutte le Piazze del Vecchio Continente, dopo aver già zavorrato quelle asiatiche.

#Ukraine informed IAEA that Russian forces took control of site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant; says safety systems of the plant’s six reactors had not been affected and there has been no release of radioactive material. Two people reported injured. https://t.co/XGl7nFUa9j — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 lascia, sul terreno oltre il 2,5% con in rosso tutti i settori a partire da energia, finanziari e industriali. Milano che dall'inizio della guerra ha perso oltre l'11%, è la maglia nera con con il Ftse Mib che cede il 4% a 22.907 punti con Unicredit (-8,8%), Bper (-8%) e Tim (-7,6%) le peggiori.

Apertura Mercados europeos:



🇩🇪DAX -1,37%



🇪🇺EuroStoxx -1,14%



🇬🇧FTSE -0,53%



🇫🇷CAC -1,16%



🇮🇹FTSE MIB -1,23%https://t.co/S6BlqjZDk3 — Radio Intereconomía (@rintereconomia) March 4, 2022

Francoforte perde 3,81%, Parigi il 3,9% e Londra il 3,1%. Mosca resta chiusa per la quinta seduta e lo sarà almeno fino all'8 marzo. Domenica 6 peraltro in Russia è festa nazionale. Lo spread tra Btp e Bund dopo aver toccato i 158 punti, ritorna nell'area dei 156 punti con il rendimento del decennale italiano che scende ancora e si porta all'1,55%. Per i cambi l'euro si conferma debole sul dollaro e scambia a 1,10 sul biglietto verde. Il rublo è In rialzo del 2,5% ed è scambiato a 112 sulla divisa americana. Il petrolio con il wti a 109 dollari al barile (+1,45%) e il brent a 111 dollari (+1%).

Sempre sul fronte dell'energia il gas resta a 175 euro mvh ad Amsterdam con un +8%. Gazprom intanto sta inviando gas naturale in Europa via Ucraina in linea con le richieste, con flussi che raggiungono 109,5 milioni di metri cubi. I futures sul frumento, del quale Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori mondiali, crescono del 6% rispetto a ieri oltre i 1.200 dollari per un equivalente di 5.000 bushel. In aumento anche il mais, che sale delll'1,4% a a 758 dollari.

La guerra in Ucraina continua a incidere anche sui prezzi di metalli. Il rialzo maggiore di oggi è del Nichel, che corre del 9% a sfiorare con i futures sui contratti da 1.500 chili la quota dei 30mila dollari. In forte tensione anche l'alluminio (+4% a 3.890 dollari alla tonnellata). Meno evidenti ma sempre importanti per questo tipo di materiali le crescite del rame (+2% a 10.500 dollari per il contratto da 25mila libbre) e del palladio, che sale anch'esso di due punti percentuali attorno ai 2.800 dollari all'oncia.