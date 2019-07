Spese pazze per Boris e Carrie, nuova casa a Londra da un miliardo e mezzo di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco il nido d'amore di 1,3 milioni di sterline acquistato dae dalla sua ragazza Carrie Symonds dopo che se ne sono andati dalla loro ex casa nel nord di Londra. Lo scoop è delche ha pubblicato sul sito in esclusiva anche le foto degli interni. La bifamiliare vittoriana si trova a Camberwell, nel sud di Londra, a meno di tre miglia dal parlamento.Venerdì, spiega il Daily Mail, l'ex dirigente delle pubbliche relazioni, Carrie, è stata vista spostare mobili nella vecchia casa. Una mossa, a detta del quotidiano britrannico, dopo una serie di battibecchi avuti dalla coppia con i vicini, infastiditi dagli sia dagli hater che hanno preso di mira il nuovo premier britannico, che dalla recente lite tra i due fidanzati a causa della quale proprio i vicini furono costretti a chiamare la polizia.I vicini che vivono accanto alla nuova casa, che è di circa 600 metri quadrati, hanno anche espresso il loro disappunto per il nuovo trasferimento di Johnson. Uno di loro ha detto che «non lo sopporta» e sperava che «vivesse altrove».Un altro residente avrebbe confermato la vendita, dicendo a MailOnline: «Uno dei vicini mi ha detto la settimana scorsa che Boris e la sua ragazza avevano acquistato la proprietà. Non posso dire di essere elettrizzato al riguardo».Ma c'è anche chi è soddisfatto spiegando di essere contento del nuovo arrivo, visto che comporterà sicuramente un incremento della sicurezza e della presenza di polizia.Symonds e Johnson vivevano in un appartamento da 675.000 sterline a Camberwell prima di approdare nel nuovo quartiere. Si erano stabiliti a casa insieme dopo che Johnson e sua moglie Marina Wheeler avevano iniziato le pratiche per il divorzio.