Gli Stati Uniti lavorano al piano per sostituire le armi nucleari più vecchie in Europa con una bomba nucleare aggiornata, disponibile già da questo inverno. Gli Usa hanno quindi accelerato la messa in campo di una versione più accurata della sua principale bomba nucleare nelle basi Nato in Europa, che era prevista per la prossima primavera. Lo riporta Politico, secondo cui l'arrivo della bomba a gravità B61-12 potenziata, ora è prevista entro la fine del 2022. Lo avrebbero riferito dei funzionari statunitensi agli alleati della Nato durante una riunione a porte chiuse a Bruxelles. La strategia, che prevede la sostituzione delle armi più vecchie con la versione più recente in vari impianti di stoccaggio in Europa per un potenziale utilizzo da parte di bombardieri e aerei da combattimento statunitensi e degli alleati, arriva tra le crescenti tensioni sulle minacce della Russia di utilizzare un'arma nucleare in Ucraina.

Gli aggiornamenti al programma B61 sono stati discussi apertamente nei documenti di bilancio e nelle dichiarazioni pubbliche per anni, e funzionari del Pentagono hanno affermato che gli aggiornamenti sono necessari per garantire che le scorte siano modernizzate e sicure. Alla richiesta di commento, il portavoce del Pentagono e generale Patrick Ryder ha risposto via e-mail che «sebbene non discuteremo i dettagli del nostro arsenale nucleare, la modernizzazione delle armi nucleari B61 statunitensi è in corso da anni e prevede di sostituire in modo sicuro e responsabile le armi più vecchie con il B61-12 aggiornato fa parte di uno sforzo di modernizzazione pianificato e programmato da tempo. Non è in alcun modo collegato all'attualità in Ucraina e non è stato in alcun modo accelerato», spiega Politico.

Bombe nucleari in Europa: la nuova data di arrivo

La data di arrivo è stata una sorpresa per alcuni osservatori di lunga data, che temono possa alimentare ulteriormente una situazione già pericolosa in Europa. L'annuncio all'incontro di Bruxelles è arrivato pochi giorni prima che la Nato iniziasse la sua esercitazione nucleare annuale, la Steadfast Noon. Mercoledì invece la Russia ha tenuto un'esercitazione nucleare che il suo capo della difesa ha descritto come la simulazione di un «massiccio attacco nucleare» come rappresaglia per un attacco nucleare alla Russia, secondo il Cremlino. Il messaggio dietro l'invio delle prime bombe a dicembre potrebbe essere rivolto maggiormente agli alleati europei che si sentono in questo momento più spaventati da Mosca. «Suppongo che sia più mirato alla Nato che alla Russia - ha detto Tom Collina, direttore presso il Ploughshares Fund, un gruppo per il disarmo. - Ci sono già B61 più vecchi lì. I russi lo sanno. Funzionano bene. I nuovi saranno più nuovi, ma non c'è davvero molta differenza. Ma potrebbe essere un modo per rassicurare gli alleati quando si sentono particolarmente minacciati dalla Russia». Nei documenti esaminati e citati da Politico si afferma che durante gli incontri, 15 alleati della Nato hanno espresso preoccupazione sul fatto che l'alleanza «non debba cedere al ricatto nucleare di Putin». Eppure Collina ha anche avvertito che qualsiasi mossa relativa al nucleare, per quanto modesta possa essere, potrebbe avere conseguenze indesiderate. «Potrebbe sembrare un'escalation. Vedremo», ha detto.

Gli aggiornamenti delle bombe nucleari

La B61 è una famiglia di bombe nucleari sviluppata per la prima volta all'inizio degli anni '60 e inizialmente valutata in test nucleari sotterranei in Nevada. Sono state sviluppate nel corso dei decenni una dozzina di versioni e la maggior parte di queste è stata ritirata. Il programma di estensione della vita B61-12 da 10 miliardi di dollari è gestito dal Dipartimento dell'Energia e intende sostituire diverse versioni precedenti, comprese circa 100 bombe immagazzinate nelle basi aeree in Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Turchia. Gli aggiornamenti riguardano tutti gli aspetti non nucleari del design della bomba e comportano l'installazione di un nuovo kit e altri miglioramenti per »una precisione significativamente maggiore», ha detto Kristensen.

La nuova versione è progettata in modo che gli aerei da combattimento statunitensi e degli alleati, inclusi i bombardieri B-2 e B-21 e i caccia F-15, F-16, F-35 e Tornado, siano tutti in grado di trasportare l'arma, al contrario delle diverse versioni precedenti del B61 che sono state archiviate per anni. La stessa testata è una delle più versatili dell'arsenale statunitense perché la sua potenza esplosiva può essere aumentata o diminuita a seconda del bersaglio, rendendola un'arma a basso o medio rendimento.