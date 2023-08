Allarme Nato, bombardieri russi intercettati sopra la Danimarca: l'Olanda schiera gli F-16

Le forze aeree danesi hanno intercettato un aereo da guerra russo in corrispondenza del Mare del Nord, diretto verso l'Olanda.

Gli F-16 olandesi sono entrati in azione stamani dopo che un bombardiere russo è stato avvistato sopra la Danimarca nel Mare del Nord. Lo riferisce l'agenzia olandese Anp. L'aereo russo volava in direzione dell'area che i Paesi Bassi dovrebbero monitorare in base agli accordi Nato. L'aeronautica danese, precisa l'agenzia, ha intercettato l'aereo prima che ciò accadesse. Alla base aerea di Volkel, due F-16 armati sono sempre in standby nel caso in cui un aereo voli accidentalmente nello spazio aereo del Benelux. L'agenzia olandese ricorda che aerei russi violano con una certa regolarità lo spazio aereo di un Paese europeo o vi si avvicinano.