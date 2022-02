L'arma termobarica segreta di Putin. Fonti militari ai media britannici: «Così inizierà il blitz contro l'Ucraina»

Una bomba da quarantaquattro tonnellate, la madre di tutte le bombe. Secondo i media britannici, questo il quantitativo terrificante che Putin sarebbe pronto a sganciare sull'Ucraina. «L'attacco della Russia all'Ucraina inizierà con la detonazione di un'enorme arma termobarica – con una potenza esplosiva paragonabile a un'arma nucleare tattica – nel tentativo di spezzare lo spirito di Kiev». Per il Mirror l'impatto sarà devastante, una sorta di arma psicologica che potrebbe «spezzare il morale della popolazione» e causare molte danni ai carri armati. Secondo le fonti dei media della Gran Bretagna, l'impatto di questa bomba è circa quattro volte più potente dell'arma termobarica americana usata con effetti devastanti contro le forze dell'ISIS in Afghanistan.

