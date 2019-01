Bolsonaro si insedia: «Cambieremo il destino del Brasile». Sfilata in Rolls con Michelle

Jair Bolsonaro è stato proclamato il presidente brasiliano durante la cerimonia solenne nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro si insedia quindi oggi insieme al suo vice, il generale Hamilton Mourao. Dopo aver ascoltato la messa di Capodanno nella cattedrale di Brasilia, Jair Bolsonaro è salito su una Rolls Royce scoperta assieme alla moglie Michelle. Il leader populista di estrema destra era diretto in Parlamento per il suo giuramento da presidente.



Alla cerimonia partecipano una decina di capi di Stato e di governo, tra cui il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma anche il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Esponente dell'estrema destra populista, Bolsonaro è stato eletto il 28 ottobre, vincendo con il 55% il ballottaggio contro l'avversario di sinistra Fernando Haddad. La sua campagna è stata all'insegna di una retorica nazionalista, provocatoria, violenta e incendiaria con la quale ha promesso di fare piazza pulita di delinquenti e corrotti, che si ispira al presidente americano Donald Trump ma anche a quello filippino Rodrigo Duterte. Ora guiderà un governo dove siedono numerosi ex militari e tecnocrati neoliberisti.



"Cambiamo il destino del Paese". Il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha chiesto oggi l'appoggio dei suoi connazionali per «cambiare il destino» del Paese sudamericano in un breve video diffuso su Twitter poco prima della cerimonia di insediamento a Brasilia. «Voglio anzitutto ringraziare Dio per il fatto di essere vivo», ha detto Bolsonaro in riferimento all'attentato sofferto nel settembre scorso, quando fu accoltellato al ventre durante un meeting elettorale, aggiungendo che la sua gratitudine va anche «ai cittadini brasiliani per l'appoggio dato e la fiducia che avete espresso per il nostro lavoro».



«Intendiamo cambiare il destino del nostro Brasile» e per questo «dobbiamo continuare ad avere il vostro appoggio insostituibile», ha affermato l'ex militare prima di chiudere il suo messaggio con uno dei suoi slogan preferiti: «Il Brasile al di sopra di tutto, Dio al di sopra di tutti».

