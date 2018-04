Bollorè indagato per corruzione di pubblici ufficiali stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imprenditore francese Vincent Bollorè è indagato per corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Lo riporta la stampa francese. Bollorè è stato fermato ieri dalle autorità giudiziarie nell'ambito di una inchiesta su una presunta corruzione in Africa Occidentale per far ottenere a una società del suo gruppo la gestione dei porti di Lomè in Togo e di Conakry in Guinea. Il fermo è stato confermato e oggi l'imprenditore bretone è stato deferito davanti al giudice.Bollorè è stato interrogato dai giudici istruttori di Parigi Serge Tournaire et Aude Buresi, responsabili delle indagine sulla presunta corruzione in Africa. L'agenzia France Presse indica che gli stessi giudici hanno già interrogato il direttore generale del gruppo Bollorè, Gilles Alix, e il responsabile del polo internazionale di Havas, Jean-Philippe Dorent. Secondo l'agenzia i tre, alla luce dell'interrogatorio cui sono stati sottoposti, sono suscettibili di essere indagati.Bolloré «resta presunto innocente» e «potrà finalmente avere accesso a questo dossier di cui non è mai stato a conoscenza per rispondere a queste accuse infondate»: questa la replica del Gruppo Bolloré in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati del magnate francese.