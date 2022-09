Bollette, Liz Truss congela i costi per 2 anni: così Londra evita i rincari

Prezzi delle bollette congelati per due anni, sarà questa la prima manovra del primo ministro inglese Liz Truss. «Le famiglie britanniche non pagheranno in media per le bollette energetiche nei prossimi due anni, più di 2.500 sterline (su base annuale) mentre rimettiamo in carreggiata il mercato dell'energia», così la premier conservatrice in un annuncio fatto alla Camera dei Comuni, mentre presentava il suo maxi piano energetico per evitare il drastico rincaro dell'80% in arrivo già il primo ottobre. Si tratta della sua prima iniziativa dopo l'insediamento a Downing Street.

Liz Truss, le manovre per arginare la crisi energetica

Nel uso discorso inaugurale da primo ministro, tenutosi martedì sera Liz Truss si è presentata affermando che avrebbe affrontato la crisi energetica «causata dalla guerra di Putin». Aveva poi aggiunto: «Mi attiverò questa settimana per gestire le bollette energetiche e per garantire il nostro futuro approvvigionamento energetico».Come riportato dalla CNBC, l’annuncio della nuova premier, arrivo dopo che più di 170.000 persone nel Regno Unito hanno deciso di non proseguire con il pagamento delle bollette energetiche del 1° ottobre in segno di protesta contro l’ aumento del prezzo dell'energia.