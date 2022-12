«Non avevamo più soldi sul nostro nostro conto». Una famiglia è rimasta senza denaro dopo che una bolletta di oltre un milione di euro gli era stata addebitata per errore. La richiesta di pagamento è arrivata da EDF Energy, l'azienda energetica integrata britannica, e si riferisce a un anno di consumo di elettricità. La banca, dal momento che l'addebito è diretto, ha proceduto a prelevare 90.000 euro. Nonostante la società avesse detto che la richiesta era chiaramente sbagliata.

Bolletta da un milione di euro per errore, l'addebito

Il team antifrode della banca è intervenuto. E il pagamento, che ha portato Richard Baron e la sua famiglia 90.000 euro oltre il limite di scoperto, è stato rimborsato. Tutto prima che si verificassero danni gravi. Ma dopo aver annullato il loro addebito diretto, sono stati messi su una tariffa più alta con il fornitore di energia. "È stato abbastanza divertente all'inizio, fino a quando non è successo davvero", ha detto al Guardian il sig. Baron, che vive a Deal, nel Kent, con sua moglie e due bambini piccoli. Aveva ricevuto un'e-mail in cui si affermava che i suoi pagamenti con addebito diretto sarebbero saliti a 90.000 al mese, per un totale di oltre 1 milionio di euro l'anno. "Ho pensato che fosse solo un errore perché ovviamente non ha niente a che fare con il nostro uso".

Kent family charged £80k in error after EDF sent £1m electricity bill https://t.co/fDyyQRWyj1 — The Guardian (@guardian) December 7, 2022

Il disguido con la società energetica

La bolletta elettrica della famiglia di solito ammontava a circa £ 150 al mese ed erano già in credito di £ 1.000, perché la società energetica aveva accettato pagamenti maggiori rispetto all'utilizzo della famiglia, nonostante avessero un contatore intelligente. Baron ha chiamato EDF ed è stato passato a tre diversi dipartimenti prima che un membro del personale identificasse cosa era andato storto. "Ha detto che sembrava essere solo un problema con il loro sistema e lo avrebbero risolto". Tuttavia, pochi giorni dopo l'app EDF di Baron mostrava ancora che era dovuto un pagamento di £ 80.000, quindi ha chiamato di nuovo ed è stato assicurato che sarebbe stato risolto. Così, però, non è stato.

Il messaggio

“Mia moglie ha ricevuto un messaggio di testo verso le sette del mattino dicendo che non avevamo fondi sufficienti sul nostro conto di famiglia, ma non diceva quanto fosse. Ho solo supposto che avessimo perso circa cento sterline in uno scoperto perché era verso la fine del mese, quando tutti gli addebiti diretti e il mutuo si estinguono. "Ma quando ho guardato era meno 76.000 sterline".

L'intervento della banca

Baron ha contattato il dipartimento antifrode della sua banca, Lloyds, che è stato in grado di rimborsare il denaro entro poche ore dall'avvenuto pagamento. "Ma la cosa che mi ha infastidito è che ho controllato il mio conto in banca all'inizio di questo mese solo per assicurarmi che fosse tutto in ordine, e ho visto che EDF mi proponeva di prelevare altre 80.000 sterline dal mio conto il giorno di Natale", ha detto il consumatore.

La risposta della banca

Quando è stata contattata dal Guardian, EDF si è scusata con la famiglia e ha affermato che l'addebito diretto era stato ripristinato al livello precedente e che sarebbe stata condotta una revisione completa per garantire che l'errore di pagamento non si ripetesse. "Siamo stati in contatto con il signor Baron per scusarci e abbiamo concordato che EDF applicasse un gesto di buona volontà al suo conto e ripristinasse l'addebito diretto al livello richiesto".