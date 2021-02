Boeing, a terra i 777 con stesso motore che ha preso fuoco a Denver. Faa: «Ispezione d'emergenza»

Stavolta per fortuna la tragedia è stata solo sfiorata. Ma ora i Boeing 777 dotati dello stesso motore che ha preso fuoco sopra Denver, seminando il panico a bordo e a terra per la pioggia di detriti, fanno paura. Così è stata la stessa società costruttrice a raccomandare alle compagnie aree di tenere a terra tutti i 128 velivoli della classe 777 equipaggiati con i propulsori PW4000-112 (modello PW4077), prodotti dalla industria aerospaziale statunitense Pratt & Whitney. Poche ore prima era arrivato l'ordine da parte della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense di procedere a una «ispezione di emergenza» di tutti gli aerei in questione.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Boeing, a terra i 777 con stesso motore che ha preso fuoco a Denver MONDO Denver, in fiamme il motore dell’aereo: i detriti piovono sulla... ECONOMIA Boeing, a terra i 777 con stesso motore di quello scoppiato a Denver

Boeing, a terra i 777 con stesso motore di quello scoppiato a Denver

Giganti dei cieli che fanno parte del parco velivoli di quattro compagnie aeree: le giapponesi Ana e Jal, la sudcoreana Asiana Airlines e l'americana United Airlines. Ed era proprio della United il volo partito sabato da Denver e diretto ad Honolulu il cui motore, come testimoniano le impressionanti immagini riprese da alcuni dei passeggeri, ha preso improvvisamente fuoco subito dopo il decollo. A bordo attimi interminabili di terrore, conclusisi solo quando il Boeing è riuscito con un atterraggio di emergenza a planare nuovamente sulla pista dello scalo di Denver, utilizzando un solo motore.

Boeing 737 Max, settimana prossima via libera per tornare a volare nell'UE

Nessun ferito tra i 231 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio. A terra invece il caos, con migliaia di frammenti e alcuni grossi rottami staccatisi dal motore in fiamme e precipitati sul centro abitato alla periferia della città del Colorado, piombando in strada o nei giardini di alcune di alcune abitazioni. Anche in questo caso però non c'è stato miracolosamente alcun ferito, solo tanta paura e scene di panico.

Boeing, FAA chiede ispezioni per problemi a pannelli di decompressione

United Airlines says it has “voluntarily and temporarily” grounded its fleet of Boeing 777s with Pratt & Whitney 4000 engines after Saturday's engine blowout. https://t.co/UdabP06vNe

If you haven't seen this wild video of debris falling ... pic.twitter.com/SHpCxKi63T

— The Recount (@therecount) February 22, 2021