Boeing 737 Max, stop Usa: ispezioni su oltre 200 velivoli. Il portellone e i guasti: perché sono stati fermati

La Federal Aviation Administration (Faa), l'ente Usa preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni aerei Boeing 737 Max 9. L'amministratore della Faa Mike Whitaker ha spiegato che l'agenzia richiederà ispezioni immediate di alcuni aerei prima che possano tornare in volo.

La decisione

La decisione è stata presa dopo l’incidente del 5 gennaio in cui un aereo dell’Alaska Airlines di questo modello ha perso un pezzo della cabina (una parte della fusoliera predisposta, ma non attivata, per essere un'uscita di emergenza) mentre era in volo a 4.975 metri d’altezza, costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha adottato a sua volta la decisione della Faa e lo stesso ha fatto l’autorità dell’aviazione civile del Regno Unito.

I problemi

Non si sa ancora cos’abbia causato il problema dell’Alaska Airlines N704AL, ma la Faa ha chiesto alle compagnie aeree di controllare i portelloni analoghi a quello che si è staccato dall’aereo. Per la precisione non si trattava di un vero e proprio portellone: alcuni Boeing 737 Max 9 sono allestiti in modo da avere un minor numero di sedili rispetto al massimo consentito, e dunque non hanno bisogno di tutte le uscite di emergenza previste dal design di base del modello; in questi casi le aperture previste per le uscite di emergenza in eccesso vengono chiuse con dei pannelli che fanno da “tappo”, invece che con portelloni. È uno di questi “tappi” che si è staccato dall’N704AL, che ne aveva due, posti tra la coda dell’aereo e le uscite d’emergenza sulle ali.

Quanti sono gli aerei

Con la messa a terra di dozzine di jet Boeing ora migliaia di passeggeri rischiano la cancellazione del volo. La United Airlines ha messo a terra 79 aerei; è probabile che le interruzioni riguardino principalmente i voli negli Stati Uniti. L'autorità di regolamentazione, la Federal Aviation Administration (Faa), ha ordinato «ispezioni immediate» dei 737 Max 9 in tutto il mondo. Le ispezioni richieste richiederebbero dalle quattro alle otto ore per aereo, ha affermato. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ha fatto sapere che nessuna compagnia aerea europea utilizza i Max 9 con la configurazione coperta dall'ordine della Faa. La maggior parte degli aerei colpiti sono di proprietà di compagnie aeree statunitensi. United Airlines ha messo a terra tutti i 79 dei suoi aerei Max 9.L'Alaska ha dichiarato di aver cancellato 160 voli sabato, colpendo circa 23.000 passeggeri. Anche altre compagnie aeree che usano queli modelli li hanno temporaneamente messi fuori servizio. Tra le altre compagnie aeree che li usano ci sono Copa Airlines, Aeromexico, Turkish Airlines (che ha già predisposto i controlli su 5 di essi), FlyDubai e Iceland Air.