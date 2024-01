Boeing 737, finestrino della cabina del pilota si rompe: l'aereo costretto ad atterrare in Giappone

Nuovo incidente per un Boeing 737.

«La crepa non ha influenzato il controllo o la pressurizzazione del volo», ha detto il portavoce della compagnia aerea. L'esperto di aviazione John Strickland ha riferito che la causa della rottura è ancora sconosciuta. «Queste cose a volte succedono, qualcosa può aver colpito la finestra, ad esempio un uccello, un grosso chicco di grandine, non è una cosa inaudita».

A bordo del velivolo c'erano 59 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Per i passeggeri sono stati organizzati voli alternativi. Questo è il secondo incidente che coinvolge un aeromobile Boeing 737 in 2 settimane. Il volo Ana non era uno degli aerei 737 MAX 9 della Boeing, ma una versione precedente che tuttavia «non era affatto vecchia», ha detto Strickland.