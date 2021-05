Nord Irlanda, 40 anni fa moriva Bobby Sands: si riaprono antiche ferite

Un'Irlanda del Nord, insomma, nella quale era cresciuto Bobby Sands, maturando la sua scelta radicale di adesione all'Ira, spiegata da lui stesso come una reazione alle violenze dei protestanti. «Avevo visto troppe case distrutte, padri e figli arrestati, amici assassinati. Troppi gas, sparatorie e sangue, la maggior parte del quale della nostra stessa gente. A 18 anni e mezzo mi unii all'IRA», raccontò.

Ed'è recentissima la riapertura di un'altra antica ferita, stavolta per la comunità cattolica, con l'inattesa, quanto rapida conclusione del processo contro due ex paracadutisti britannici, accusati dell'omicidio in di un comandante del'Ira, Joe McCann, avvenuto quasi 50 anni fa. Il proscioglimento dei due ex militari, ormai settantenni, è stato salutato con enfasi dalla stampa conservatrice britannica, che contesta il tentativo più politico, che giudiziario, di portare alla sbarra a decenni di distanza quanti, tra i soldati inviati da Londra negli anni dei 'Troubles', si sarebbero macchiati di crimini.

In questo clima di instabilità politica ed emotiva, aggravato dalle difficoltà imposte da oltre un anno di pandemia, c'è ora il rischio che con l'arrivo, in estate, della stagione delle Marce Orangiste, possano riaprirsi altre dolorose ferite. Quelle stesse marce orangiste che all'inizio degli anni '70 sfociavano inevitabilmente in tumulti e violenze tra protestanti e cattolici, al punto di spingere giovani come Bobby Sands ad abbracciare la lotta armata.