In Slovenia forum sul futuro dell'Europa: la due giorni sul lago di Bled

Ha inizio oggi in Slovenia, la due giorni sul lago di Bled dedicata al «Futuro dell'Europa». Il Forum Strategico di Bled vedrà la partecipazione dei vertici delle istituzioni europee. Il forum, organizzato dal governo di Lubiana, richiama i principali attori politici dell'Europa centrale e sud-orientale per confrontarsi con accademici, rappresentanti della società civile e imprenditoriale sulle dinamiche regionali e internazionali.

In coincidenza con la presidenza di turno slovena dell'Unione europea, nei due giorni di conferenze e dibattiti sono previsti tra gli altri gli interventi del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e del Consiglio europeo, Charles Michel, del Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, oltre che del capo di stato sloveno, Borut Pahor, del primo ministro, Janez Jansa, e dei principali leader politici della regione, dal premier ungherese, Viktor Orban, a quello serbo, Aleksandar Vucic. Nella giornata di giovedì è in programma la partecipazione in videoconferenza del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che interverrà sulla cooperazione con Slovenia e Croazia nell'alto Adriatico insieme al presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino.

Nel panel «Diversità e consenso» è prevista anche la partecipazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in veste di presidente del Partito europeo dei conservatori e dei riformisti, e dell'eurodeputato leghista Marco Zanni.