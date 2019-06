Comprano tutta la birra nei supermercati per rovinare la festa ai neonazisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una protesta pacifica, ricca di creatività. Come dovrebbero essere tutte le proteste anti-naziste. Ecco cosa è successo a Ostritz, nella Germania orientale. Un gruppo di cittadini ha comprato cento casse di birra, svaligiando il supermercato locale, per lasciare a secco i partecipanti al festival neonazista 'Schild und Schwert' ("Scudo e spada"), che si è svolto nel weekend proprio nel piccolo villaggio tedesco diProtagonisti della protesta, riferiscono diversi media locali, gli stessi abitanti del paesino. Circa 500 i partecipanti alla manifestazione: nonostante il caldo, non hanno potuto bere neppure una birra. La polizia peraltro aveva vietato gli alcolici nei locali durante l'evento neonazista e tra venerdì e sabato ha confiscato 4.400 litri di birra. Il ministro-presidente della Sassoniaha ringraziato su Twitter gli abitanti di Ostritz. «Quando gli estremisti di destra cercano di definire il quadro con i loro slogan disumani, dobbiamo tutti opporci», ha scritto il politico della Cdu