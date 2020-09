Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte. Chiuso il centro, la polizia: «Situazione grave»

Diverse persone sono state accoltellate nel centro di Birmingham, vicino al quartiere Gay Village: lo rende noto la polizia britannica senza però dare ulteriori dettagli. Gli agenti sono stati chiamati poco dopo la mezzanotte e stanno ancora indagando su quanto successo. E' trapelato che almeno 4 persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le loro condizioni di salute.



«Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham», ha scritto su Twitter la polizia delle West Midlands: «Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi. Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurandosi i feriti ricevano cure mediche». La situazione è stata dichiarata dalla polizia "grave". Ultimo aggiornamento: 09:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA