Gli fanno seguire la dieta vegana, bimbo muore a 18 mesi: genitori arrestati per omicidio

Morto a un anno e mezzo per complicanze dovute alla malnutrizione. I genitori - Ryan O'Leary di 30 anni e Sheila O'Leary di 35 - lo avrebbero nutrito solamente con frutta e verdure crude. I due sono vegani e avrebbero deciso di far seguire al bimbo la loro dieta. Così il bimbo è morto di stenti. I genitori sono stati arrestati dalla polizia locale a Cape Coral, in Florida, Stati Uniti . Accusati per la morte del piccolo, accaduta a settembre, i due dovranno ora rispondere di omicidio colposo. Secondo Fanpage, il piccolo non pesava neanche sette chili. Dopo gli esami svolti sul bimbo, le forze dell'ordine hanno arrestato i due genitori.A chiamare i soccorsi era stata la madre . Che poi ha spiegato alle forze dell'ordine che il bimbo non aveva mangiato cibo solido nella settimana prima della morte. Nutrito soltanto con il latte materno. Ora gli altri figli della coppia sono stati affidati ai servizi sociali.