Bimbo muore di caldo nello scuolabus. «Dimenticato dopo la gita, ore sotto il sole»

Undi tre anni è morto didentro unodopo essere stato dimenticato all'interno dal conducente. Un vero dramma che si è consumato dopo unacon la Discovering Me Academy, un centro di apprendimento precoce a Houston, in Texas negli Stati Uniti.Il bambino è stato, molto probabilmente perché si era addormentato. L'uomo ha così parcheggiato il mezzo, ma le temperature esterne hanno superato i 40 gradi, rendendo il bus una vera e propria trappola mortale per il bambino. Come riporta l 'Indipendent il padre è andato a prendere il bambino intorno alle 18,30, dopo 3 ore che il mezzo era stato parcheggiato e purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Il conducente e l'accompagnatore della gita sono stati interrogati dalla polizia che sta conducendo in questi giorni le indagini. La responsabilità potrebbe essere anche della ditta che produce questi bus, che dovrebbe installare sistemi che segnalino la presenza di passeggeri a bordo, già anni fa la Discovering Me Academy era stata citata per un caso simile.