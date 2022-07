Mompha, il miliardario più giovane del mondo: a 6 anni proprietario di una megavilla e supercar

Mompha Junior, ha solo 10 anni. Quando ne aveva sei ha "acquistato" la sua prima villa extralusso. Di supercar, in casa, ce ne sono a iosa. Lui veste, of course, solo abiti griffati. Da Gucci a Versace, please. Il "suo" patrimonio appartiene ovviamente al padre, ma ciò non toglie che sia stato denfinito il miliardario più giovane del mondo.

APPROFONDIMENTI PERSONE Alfie Best, il rom diventato miliardario LA STORIA Alfie Best, nato in un campo rom è diventato miliardario:...

Il miliardario più giovane del mondo

Originario della Nigeria, è il primo figlio della celebrità di Internet Ismailia Mustapha, o "Mompha Senior". La villa il padre gliel'ha regalata per i suo sesto compleanno. «Possedere la propria casa è una delle migliori sensazioni di sempre - ha raccontato ai tabloid britannici - Non può essere descritto a parole, non può essere quantificato in denaro. La proprietà di una casa è una sensazione che rende degna di essere affrontata la routine quotidiana della vita».

L'origine della fortuna

Si ritiene che Mompha Senior abbia guadagnato la sua fortuna da un'attività di ufficio di cambio a Lagos prima di passare agli investimenti. Nonostante abbia solo 10 anni, il padre di Junior insiste sul fatto che è pronto «se l'è meritato» e si è guadagnato la sua villa. Il miliardario ha due figli. Ed è altrettanto generoso con tutta la famiglia. Quando posa per le foto social, il giovane nigeriano, vero nome Muhammed Awal Mustapha, si mette in posa davanti a macchine costose come la Lamborghini Aventador, una Bentley Flying Spur color crema. E viene spesso immortalato insieme a sua sorella minore Fatima.

Il patrimonio

Il titolo di "più giovane miliardario" sembra strano se si considera che le stime dell'amministratore delegato di un ufficio di Lagos stimano il patrimonio netto di Mompha di poco più di 12 milioni di sterline. Convertita in Nigeria Naira, la fortuna di Mompha è di oltre sei miliardi. Mompha Senior sui social ha oltre un milione di follower, e spesso condivide scatti della sua vita sontuosa con le foto dei suoi figli, posa con le banconote e parte per un safari.