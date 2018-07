Bimbo di 5 anni malato di cancro scrive il suo necrologio: «Il mio funerale deve essere una festa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio un funerale vichingo e case gonfiabili, giochi e gelati. Dovrà essere una grande festa». Prima di morire di cancro all'età di 5 anni,, ha voluto esprimere queste semplici richieste in una sorta diautobiografico, lasciato ai genitori, Emilie e Ryan, che hanno realizzato il suo ultimo desiderio. A settembre, a Garrett è stato diagnosticato un rabdomiosarcoma di fusione alveolare negativa, una forma rara di cancro che ha attaccato il suo osso temporale, il nervo cranico e l'orecchio interno. Dopo la sua morte, il 6 luglio, Emilie Matthias ha detto che lei e suo marito hanno deciso di prendere spunto da qualcosa che Garrett aveva detto dopo essere tornati dai funerali degli altri bambini nel suo reparto di cancro pediatrico: «Perché i funerali sono così tristi? Avrò case gonfiabili al mio».E così i suoi genitori hanno deciso di organizzare una "celebrazione della vita", che secondo loro avrebbe addirittura superato le sue aspettative. Coni di neve, truccabimbi e un'apparizione di Batman, Wonder Woman e Spider-man sono solo alcuni dei dettagli chiesti da Garrett. L'atmosfera della festa - hanno spiegato i genitori (in un articolo di Danielle Gehr su Des Moines Register) - era più simile a una festa di compleanno, con bambini che correvano, ridevano e giocavano, mentre indossavano maschere per il viso e maschere di supereroi.Erano presenti insegnanti e compagni di scuola all'asilo nido di Garrett, A Child's World, che indossavano camicie Batman che avevano creato con una "G" al centro. L'asilo nido aveva anche donato la vernice per il viso e le case gonfiabili per l'evento. E i suoi genitori hanno persino seguito la sua richiesta di ricreare una scena funebre di Thor: hanno assunto un arciere per sparare a una freccia infuocata sulle ceneri di Garrett, galleggiando sul lago vicino alla loro casa. Il momento era una delle poche parti oscure della serata, con attori vestiti da supereroi circondati da bambini durante una simbolica cerimonia di sepoltura asgardiana. «Era il più dolce ragazzo del mondo, connesso con le persone al loro livello, indipendentemente dalla loro età», racconta Emilie Matthias. «Penso solo che fosse un ragazzo fantastico».Il mio nome è: Garrett Michael BoofiasIl mio compleanno è: ho 5 anniIl mio indirizzo è: I am a Bulldog!Il mio colore preferito è: blu ... e rosso, nero e verdeIl mio supereroe preferito è: Batman ... e Thor, Iron Man, Hulk e CyborgQuando sarò grande: diventerò un pugile professionistaLe mie persone preferite sono:Mamma, papà, mia sorella "Delcina" (Delphina),I nonni con la nuova casa (Fredric e Cheryl Krueger),I nonni con il camper (Daniel e Nita Matthias),I miei cugini Grady, "quel ragazzo che ho preso quella volta" (Luke) e London Marie,Mia zia Janette e puzzolente zio Andy (Andrew e Janette Krueger),Quei due ragazzi, sai, i miei zii (Kristopfer Krueger e James Taylor)Batman!!Le cose che amo di più: giocare con mia sorella, il mio coniglietto blu, il thrash metal, i lego, i miei amici dell'asilo, Batman e quando mi mettono a dormire prima che accedano al mio porto.Cose che odio: pantaloni, sporco stupido cancro, quando accedono al mio porto, gli aghi e il naso della scimmia che odora di scoregge di ciliegie. Mi piace il naso di scimmia alla menta di Mayo Radiation e quello che mi ha aiutato a costruire Lego (Randy).Quando morirò: diventerò un gorilla e butterò cacca a papà!Bruciato o sepolto: voglio essere bruciato (come quando morì la mamma di Thor) e trasformato in un albero così da poterlo vivere quando sono un gorilla.Grandi o piccoli funerali: i funerali sono tristi. Voglio 5 case gonfiabili (perché ho 5 anni), Batman e coni di neveGarrett ha sopportato nove mesi di inferno prima di perdere la sua battaglia contro il cancro, hanno raccontato i genitori. Durante quel periodo non ha mai perso il suo senso dell'umorismo e amava stuzzicare i dottori e le infermiere. Da quei rumori che si spogliavano e si infilavano le mollette di bucato sui vestiti per "sbalordire" gli stagisti e i nuovi medici dello staff, era per sempre un burlone. Nulla ha colto di sorpresa la gente come la sua risposta a "ci vediamo dopo un alligatore":possono essere fatte direttamente alla famiglia https://www.gofundme.com/garrett-mathiasmathias-family o in onore di Garrett ad alcune delle molte organizzazioni non profit che hanno aiutato Garrett lungo la strada: The Little Al Foundation (https: //www.littlealfoundation.com), The Pink Tractor Foundation (https://www.facebook.com/PinkTractorFoundation) e la University of Iowa Dance Marathon (https://dancemarathon.uiowa.edu)