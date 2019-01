Bimbo di 5 anni muore d'infarto davanti ai compagni, choc in un asilo

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc in una scuola materna . Un bimbo di 5 anni è morto colpito da un infarto improvviso davanti ai compagni di classe. Gli insegnanti hanno tentato inutilmente di rianimarlo. I soccorsi hanno immediatamente portato il piccolo all’ospedale pediatrico Lenval dove è stato constatato il decesso. Il dramma è avvenuto a Nizza in Francia.I bambini che hanno assistito alla scena saranno supportati da una cellula di sostengo piscologico per affrontare il trauma. Le autorità scolastiche hanno avvisato le famiglie dei compagni di classe del bimbo mentre i genitori hanno attivato una colletta per aiutare la famiglia della piccola vittima. Le autorità sanitarie francesi hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte.