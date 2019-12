Bimbo eroe, a 3 anni sale sul camion giocattolo e sfida il traffico per salvare il papà che ha avuto un malore

Bimbo eroe, a 3 anni sfida il traffico col camion giocattolo per salvare il papà che ha avuto un malore. I media britannici hanno trovato il loro piccole eroe di Natale quest'anno. Si chiama Stefan Snowden, 3 anni, di Twenty nel Lincolnshire (Inghilterra orientale): si è messo coraggiosamente in cerca dei soccorsi per suo padre Marc, che aveva perso i sensi dopo un malore improvviso.

L'uomo si trovava in casa, sul divano, quando è svenuto. Stefan non si è perso d'animo, ha inforcato il suo camion giocattolo cavalcabile del cartone animato 'Paw Patrol' (i cui personaggi compiono missioni di salvataggio) e lo ha spinto fuori casa, in strada, imboccando una via molto trafficata, la A151, che collega le località di Spalding e Bourne, come si legge sul sito della Bbc.

Ha percorso così alcune centinaia di metri mentre auto e camion gli sfrecciavano vicino, fino a quando due donne lo hanno fermato e messo in salvo. Appena è arrivata la polizia il piccolo ha segnalato che suo padre si era sentito male, portando a termine la sua 'missione' di soccorritore per un giorno. La sua avventura si è conclusa senza incidenti e Marc Snowden si è poi ripreso. «È stato veramente coraggioso», ha detto alla Bbc Carla Neve, la madre di Stefan.

Hero - A three-year-old boy whose father suffered a seizure took to a main road on his toy truck to raise the alarm.

Stefan Snowden, from Twenty, Lincolnshire, covered a quarter of a mile on his Paw Patrol truck after his father, Marc, fell ill at home.https://t.co/4uFGrRoVn7 — Richard James (@richjamesuk) 19 dicembre 2019

