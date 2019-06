Bimbo di 2 anni si arrampica su un mobile in casa e poi precipita dalla finestra del nono piano: salvo

Un bimbo di 2 anni è caduto dal nono piano di un palazzo la notte scorsa nel quartiere di, a Parigi , e se l'è cavata senza neppure una frattura, e c'è già chi parla di un miracolo : «Sta incredibilmente bene - ha detto una fonte della polizia - è un miracolo». Trenta metri di caduta libera per il, dalla finestra di una torre di case popolari, poi la corsa in ospedale - al Necker - con sirene e scorta di motociclette.

Tutti gli accertamenti hanno mostrato che non c'è nulla di rotto e l'unico dolore che lamenta il piccolo è al livello della milza, ma non preoccupa.Secondo la testimonianza fornita dai genitori alla polizia, il piccolo si trovava solo nella sua stanza ed ha deciso di 'scalare' un mobile per affacciarsi alla finestra, che era aperta. Si è sporto ed è caduto nel vuoto dal lato del cortile, fortunatamente pieno di alberi e di cespugli, che hanno attutito la caduta di Adam salvandogli la vita.