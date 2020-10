Bimbo appena nato toglie la mascherina al medico: lo scatto social della "speranza"

La speranza in uno scatto. In questa fotografia un bambino appena nato si aggrappa alla mascherina del dottor Samer Cheaib che lo ha aiutato a nascere. Lo scatto arriva da Dubai dove Cheaib tiene tra le mani il piccolo: «Tutti quanti ci auguriamo che questo possa essere un segno e che presto tutti toglieremo le mascherine».

Condivisa migliaia di volte e apprezzata dagli utenti di tutto il mondo, la foto è diventata virale in pochi minuti. Così come in poco tempo sono aumentati i follower del dottor Samer Cheaib che usa il suo profilo Instagram per raccontare il suo lavoro proprio da una clinica negli Emirati Arabi Uniti. Durante questi lunghi mesi di pandemia, il suo lavoro si trasforma in messaggio positivo e, come in questo caso, di vera speranza.

