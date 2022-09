Corpi dei figli «trovati nelle valigie»: arrestata la mamma coreana. I piccoli avevano 7 e 10 anni

Orrore in Corea del Sud: la polizia neozelandese ha reso noto l'arresto di una donna in relazione all'omicidio di due bambini che sono stati trovati dentro valigie acquistate il mese scorso da una famiglia in un magazzino di Auckland. «La sospettata, 42 anni, è accusata dalla polizia neozelandese di aver ucciso due dei suoi figli, allora di sette e dieci anni, intorno al 2018 nell'area di Auckland», ha dichiarato l'Agenzia nazionale di polizia di Seoul, «è stato scoperto che è arrivata in Corea del Sud dopo il crimine e da allora si è nascosta». Lo riferiscono i media neozelandesi.

The woman, who will face murder charges over the deaths of two children in Auckland, was found "hiding" in an acquaintance's apartment. She denies involvement. https://t.co/y1JIjNiBIp

— Stuff (@NZStuff) September 15, 2022