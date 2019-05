Bimba intrappolata nell'auto in fiamme: portiere bloccate, il papà fugge e la lascia morire

di Federica Macagnone

si è trasformata in pochi attimi nella sua tomba arroventata. Non ha avuto via di scampo Zoey Pereira, una bimba di 3 anni rimasta intrappolata nella vettura guidata da suo padre e che in breve tempo ha preso fuoco su una strada del Queens, a New York . La tragedia è avvenuta poco prima delle 21 di domenica quando la piccola è rimasta bloccata in un’Audi A6 Sedan che aveva entrambe le portiere posteriori chiuse: la maniglia, tra l’altro, si è sciolta in poco tempo e la bimba non ha neanche potuto tentare di evadere., intervenuti dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avevano avvistato la macchina avvolta dalle fiamme, sono arrivati sul posto quando era ormai troppo tardi: in breve tempo sono riusciti a liberare la bimba e a portarla d’urgenza in ospedale. Lì i medici hanno tentato tutto il possibile per salvarla, ma Zoey è morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente. «La piccola è stata avvolta completamente dalle fiamme. È stato orribile» ha raccontato un testimone al New York Daily News., un 39enne che, dopo essere fuggito l’auto in fiamme, è stato preso in custodia: sul sedile posteriore della sua auto è stata trovata una bomboletta di gas. «Ho sentito un’esplosione spaventosa. Sono uscita da casa e ho visto il fumo – ha raccontato Lisa Silvera, una testimone – Poi ho visto un uomo correre verso il vicino Baisley Pond Park. Gli ho urlato di correre verso l'acqua».ed è lì che gli agenti lo hanno trovato. «Ho visto che lo portavano via su una barella – ha aggiunto Silvera – Era ustionato e aveva una sorta di maschera sul viso». L'uomo, che ha subito ustioni di secondo e terzo grado, è stato ricoverato in ospedale. Per ora non è stata presentata alcuna accusa contro di lui, ma le autorità hanno confermato che le indagini continuano.