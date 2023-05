Bimba di 4 anni si impicca accidentalmente a un gonfiabile e muore. «Il personale era distratto dai cellulari»

Una bambina di quattro anni è morta per soffocamento mentre giocava in un castello gonfiabile mentre tre membri dello staff erano «distratti dai loro smartphone». La tragedia è avvenuta in un parco di divertimenti nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, lo scorso fine settimana.

Girl, four, accidentally hangs herself on bouncy castle while staff were distracted by their phones https://t.co/XUg7xJJFaq pic.twitter.com/OsnHpW8ZQ2 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2023

Non c'erano medici per prestare i primi soccorsi. «Qualcuno ha portato dei dentisti da una clinica vicina», ha detto la signora Kuchynska. Anna e Valeria stavano per tornare a casa quando la bambina ha chiesto alla mamma di giocare ancora qualche minuto. La donna ha così aspettato sua figlia nella zona dei genitori, dove non si riescono a vedere i bambini giocare.

«Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale, cervello come una bambina di 7 anni», la relazione pschiatrica sulla donna che lasciò morire la figlia di stenti

Auto piomba nel parcheggio e rischia di investire due donne e una bambina. La conducente era ubriaca tre volte oltre il limite

Tre membri dello staff che avrebbero dovuto prendersi cura della bambina mentre si trovava nel gonfiabile «erano distratti dai loro smartphone quando è avvenuta la tragedia», ha fatto sapere la polizia in una nota ufficiale. «Gli assistenti sono fuggiti dopo il ritrovamento di Valeria», ha aggiunto la signora Kuchynska. I funerali della ragazza si sono svolti mercoledì. Il proprietario del castello gonfiabile, 45 anni, è stato arrestato: rischia fino a otto anni se ritenuto colpevole. L'indagine è in corso.