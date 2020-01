Bimba cade sui binari mentre arriva il treno, il papà si butta su di lei e la salva. Il video è virale

La bimba stava parlando e camminando con il papà sulla banchina della stazione ferroviaria di Ismailia, in Egitto, quando accidentalmente è caduta sui binari. In quel preciso istante stava arrivando il treno. Solo il coraggio del papà le ha salvato la vita. Eh sì, quando l’uomo ha visto la figlia sulle rotaie, in una frazione di secondo si è lanciato su di lei spostandola verso il muretto della banchina.



In un video, diventato virale, si vede il papà che protegge la figlia tenendola stretta a lui mentre il treno sfreccia accanto a loro.

Altri passeggeri sconcertati e impotenti assistono alla scena. «Il papà è stato un leone», scrive un utente sui social. La storia ha avuto un lieto fine, ma il video sta facendo il giro del mondo perché, diciamolo, mette i brividi.



«L’amore di un», aggiunge un'altra persona. «È stata una scena terrificante, quando l’uomo si è buttato giù per proteggere la figlia , pensavamo morissero entrambi», racconta un testimone. «Il treno era in corsa e non poteva fermarsi - ha aggiunto - gli è passato accanto a pochi centimetri».