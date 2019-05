Bimba torna dall'asilo con 25 morsi sulla schiena, la mamma: «Quando l'ho vista ho pianto»

LEGGI ANCHE

Venticinque morsi sulla chiena della figlia. Una mamma è rimasta scioccata nel trovare decine di segni di morsi sul corpo della figlia quando la piccola è tornata a casa dall'asilo . Alice Martin, residente in Arizona , ha accusato la scuola materna di negligenza e ha denunciato tutto alla polizia e al Dipartimento della Salute. La mamma ha capito che sua figlia, Rosalynn, era stata ferita quando le ha cambiato i vestiti a casa.«All'inizio, ero tipo "ma sono davvero dei morsi?" - ha raccontato Alice a KOLD News 13 - E poi, il mio cervello ha smesso di pensare e ho iniziato a piangere». E ancora: «Mi sento come se l'avessi lasciata con qualcuno che non la proteggeva. La donna furiosa ha pubblicato video e foto della neonata come avvertimento. La polizia crede che i marchi, scoperti a febbraio, siano stati causati da un altro bambino, anche se nessuno è stato ancora arrestato.Alice ha aggiunto: «Forse i bambini sono stati lasciati soli, forse hanno ignorato le grida di mia figlia, non lo so, ma ci vuole del tempo per fare quel tipo di ferite».