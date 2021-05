Air France, sospesi voli su Bielorussia. Biden: «Serve indagine internazionale»

Air France non volerà in Bielorussia. La decisione arriva con un comunicato ufficiale dopo il caso Ryanair e le sanzioni dell'Unione Europea contro Minsk: «Air France ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo e di conseguenza ha deciso di sospendere, fino a nuovo ordine, il sorvolo dello spazio aereo (bielorusso) da parte dei suoi aeromobili», ha annunciato la compagnia di bandiera in una nota. In più, le rotte degli aerei già in volo «saranno modificate».

Volo dirottato per arrestare il dissidente La Ue attacca: chiudere i cieli bielorussi

Ma le reazioni sono arrivate anche dagli Stati Uniti: «Un incidente vergognoso e un affronto diretto alle norme internazionali», ha definito il presidente degli Usa Joe Biden il dirottamento di due giorni fa, da parte delle autorità bielorusse di un volo commerciale Atene-Vilnius, che hanno costretto ad atterrare a Minsk per arrestare il blogger e attivista dell'opposizione Roman Pratasevich. «Accolgo con favore la notizia che l'Unione Europea ha chiesto sanzioni economiche mirate e altre misure - ha sottolineato Biden in una nota - e ho chiesto al mio team di elaborare opzioni appropriate» nei confronti di quanti sono responsabili di questo incidente, «in stretto coordinamento con l'Ue, altri partner e alleati, e le organizzazioni internazionali».