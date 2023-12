Sondaggi, Joe Biden dietro Trump di 4 punti (47% contro 43%): ai minimi storici la popolarità del presidente

Per Joe Biden sono tempi duri.

la sua popolarità è ai minimi storici e l'America in questo momento sembra voltargli le spalle. L'insoddisfazione nei confronti del presidente statunitense è evidente nel nuovo sondaggio, anche se gran parte di essa appare tra i gruppi di tendenza democratica che potrebbero ancora sostenere il presidente il giorno delle elezioni.

Putin sta vincendo la guerra? Dalla controffensiva di Kiev in stallo alla produzione di armi

Biden, il confronto con Trump

Biden appare ai minimi del consenso nell'ultimo sondaggio del Wall Street Journal, dove gli elettori per la prima volta gli preferiscono Donald Trump in un ipotetico testa a testa nella corsa alla Casa Bianca. Il tycoon guida 47% a 43%, ma il suo vantaggio sale di sei punti (37% a 31%) in una elezione con cinque potenziali candidati indipendenti e di partiti terzi, che insieme raccoglierebbero il 17% (l'8% all'ex dem ora indipendente Robert F. Kennedy).

Solo il 23% degli elettori afferma che le politiche di Biden li hanno aiutati a livello personale, mentre il 53% afferma di essere stato danneggiato dall'agenda del presidente. Al contrario, circa la metà degli elettori afferma che le politiche di Trump quando era presidente li hanno aiutati personalmente, e più del 37% che afferma di essere stato danneggiato. Solo il 37% approva la prestazione di Biden come presidente, il livello più basso nei sondaggi del Journal durante la sua presidenza, mentre il 61% vede la sua immagine complessiva in una luce sfavorevole, una percentuale record. La «Bidenomics», la piattaforma economica del presidente, è vista favorevolmente da meno del 30% degli elettori e sfavorevolmente da più della metà