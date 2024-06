NEW YORK Lo stress per la recente condanna di Hunter, il viaggio verso l’Italia un po’ in ritardo per abbracciare il figlio in Delaware e l’età sono di certo tre elementi che hanno pesato sulla stanchezza, i ritardi e le assenze del presidente americano Joe Biden nel primo giorno di questo G7 pugliese.

E in molti parlano già di segni di cedimento che non sono di buon auspicio per la difficile campagna elettorale che lo attende o forse, ribaltando la prospettiva, sono una strategia per preservare il presidente che il 27 giugno avrà il primo grande impegno: il dibattito con Donald Trump su Cnn, dove dovrà essere concentrato e veloce per rispondere all’impeto del suo sfidante.

L’INCIDENTE

Tutto è iniziato ieri mattina quando Biden, atteso per la cerimonia di inizio dei lavori a Borgo Egnazia, ha fatto aspettare oltre 20 minuti il primo ministro Giorgia Meloni che nel frattempo ha scherzato con i fotografi e fatto selfie. Meloni ha infatti accolto il presidente francese Emmanuel Macron e poi ha passato il tempo in attesa, cercando di capire dal suo staff cosa stesse succedendo. Un semplice ritardo. «Non dovresti lasciare una donna attendere così», ha detto scherzando Meloni che ha un rapporto stretto con Biden, cementato dalla visita dello scorso marzo e da quel bacio sulla fronte che aveva fatto molto discutere, ma anche da un “bidone” a una cena a New York organizzata da Biden che Meloni aveva saltato per andare in pizzeria con la figlia.

Biden si è avvicinato molto lentamente al palco dove si trovava Meloni, si è tolto gli occhiali da sole - gli immancabili Ray Ban Aviator - le ha sorriso e l'ha abbracciata. Più tardi, sempre Biden, si è presentato in leggero ritardo anche alla sessione serale, ancora una volta alimentando i dubbi sul suo possibile stato di salute o sui livelli di stress legati ai suoi impegni e alle crisi globali, Gaza e Ucraina in prima fila. E infatti, in questo puzzle di indizi di un presidente stanco, sempre ieri si è aggiunto un altro elemento: non ha partecipato alla cena al castello Svevo di Brindisi offerta dal presidente della repubblica Sergio Mattarella. L’annuncio è stato fatto dalla Casa Bianca che ha detto che il presidente avrà «due giorni molto pieni» ma che la scelta non deve preoccupare i giornalisti. «Non leggete troppo» dietro alla sua assenza, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti a bordo dell'Air Force One.

A dire il vero proprio ieri sera a quell’ora Biden ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il quale ha firmato un accordo, seguito da una conferenza stampa. Ma nonostante le scuse e la stanchezza, le assenze di Biden alle cene di stato nel corso dei vertici internazionali non sono certo una novità. È infatti la quarta volta che il presidente non si presenta o lascia in anticipo una cena con i leader mondiali: nel 2022 l’aveva saltata a Bali, nel 2023 ha lasciato in anticipo ad Hiroshima, in Giappone, per tornare in albergo e discutere con i suoi dell’accordo sul tetto al debito su cui la Casa Bianca trattava con il Congresso. Infine in Lituania al vertice Nato dell’anno scorso ha abbandonato la cena prima che terminasse.

L’ETÀ DEGLI SFIDANTI

La questione dell’età di Biden, che il 20 novembre compirà 82 anni, è un tema molto dibattuto negli Stati Uniti, nonostante il suo sfidante, Donald Trump, oggi compia 78 anni e quindi ha solo 4 anni di differenza. Biden però detiene un record: è il presidente in carica più anziano della storia degli Stati Uniti e da tempo viene attaccato dai repubblicani e da Trump - che lo ha soprannominato «Sleepy Joe», Joe l’addormentato - per la sua età e alcuni segni della vecchiaia. Tuttavia gli americani non sembrano fare grandi distinzioni tra lui e Trump: un sondaggio di ABC News/Ipsos condotto all’inizio del 2024 afferma che il 59% dei cittadini crede che sia Biden che Trump siano troppo anziani per un secondo termine. Alla fine di altri quattro anni di mandato Biden avrà 86 anni, mentre Trump ne avrà 82.