Biden e i segreti del Pentagono: nessuno lo informa che il segretario della Difesa, Austin, è ricoverato in ospedale da tre giorni. Chi è e come sta

In quella singolare catena di comando che dovrebbe garantire la massima sicurezza, avviene che il presidente degli Stai Uniti Joe Biden, comandante in campo del più potente esercito del mondo, non si stato tempestivamente informato dal Pentagono del fatto non proprio secondario che il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, il ministro responsabile del più potente esercito del mondo, fosse stato ricoverato in ospedale.

E questo in un periodo ad altissima tensione con almeno due guerre (Ucraina e Striscia di Gaza) dagli esiti imprevidibili, per non parlare di Corea del Nord e Taiwan.

Ammesso che sia vero e fatte le debite proporzioni, è come se un eventuale ricovero del ministro Crosetto fosse nascosto per tre giorni sia alla premier Meloni sia al presidente Mattarella.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, insieme ad altri alti dirigenti della Casa Bianca, ha infatti saputo solo dopo tre giorni del ricovero di Austin, 71 anni, ex generale decorato e veterano della guerra in Iraq nel 2003: solo allora Potus (President of the United States), secondo il sito Politico, sarebbe stato informato.

Le fonti hanno affermato che è altamente improbabile che Austin avesse comunicato la notizia a Biden in privato prima che Sullivan fosse informato. «Se Sullivan non lo sapeva, non poteva saperlo nemmeno il presidente», ha detto uno di loro. «Chi gli avrebbe detto delle condizioni di Austin se non Sullivan? E se qualcuno lo avesse detto al presidente, Sullivan sarebbe stata la sua prima chiamata», ha aggiunto.

L'uscita della notizia non certo lusinghiera ha spinto la Casa Bianca a correre ai ripari: è stato così reso noto che il presidente Biden e il segretario Austin si sono telefonati, naturalmente usa una linea di massima sicurezza. Secondo il New York Times, che cita due dirigenti americani, Biden ha piena fiducia nel segretario alla difesa ed è stato felice di sentire che si sta riprendendo.