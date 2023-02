Una cena con la moglie sabato sera, a Washington. Poi Joe Biden è sparito per diverse ore, rimaterializzadosi in pubblico direttamente a Kiev. Un viaggio segreto, tenuto nascosto ovviamente per motivi di sicurezza. Il presidente americano ha raggiunto l'Ucraina a bordo dell'Air Force One, partito dalla Joint Base Andrews alle 4:15 di domenica orario americano (le 10:15 in Italia). A bordo c'erano anche i giornalisti, a cui però non è stato permesso portare con sé i propri dispositivi. Il programma condiviso dalla Casa Bianca non prevedeva il viaggio a Kiev e anche la scorsa settimana i funzionari hanno ripetutamente affermato che una visita in Ucraina non era in programma.

Ma quel viaggio c'è stato eccome: Biden è arrivato in Ucraina in treno dal confine con la Polonia, spiega il New York Times. I funzionari avevano negato che Biden avrebbe visitato l'Ucraina durante il suo viaggio programmato nell'Europa orientale. «In effetti, domenica sera la Casa Bianca ha pubblicato un programma pubblico per lunedì che mostrava il presidente ancora a Washington e in partenza la sera per Varsavia, quando in realtà era già dall'altra parte del mondo», scrive il Nyt.

Under clear blue skies, President Biden walked into downtown Kyiv with President Volodymyr Zelensky of Ukraine just as an air-raid alarm wailed.



Biden said he was in Kyiv on a surprise visit to discuss additional U.S. support for Ukraine.https://t.co/L2Dftje5E5 pic.twitter.com/5PotkPc66D — The New York Times (@nytimes) February 20, 2023

Perché la visita di Biden a Kiev è diversa dalle altre

L'Ucraina è una zona di guerra attiva nella quale l'esercito americano non ha alcun tipo di controllo. Per questo la visita di Joe Biden è diversa da quella per esempio in Iraq o Afghanistan, dove l'esercito statunitense era presente. Biden viaggia con un gruppo di lavoro relativamente piccolo, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il vice capo dello staff Jen O'Malley Dillon e l'aiutante personale Annie Tomasini. Il presidente Zelensky aveva invitato Biden per la prima volta a visitare Kiev un anno fa, mentre le forze russe si stavano ammassando al confine. Biden ha visitato l'Ucraina sei volte come vicepresidente. La sua ultima visita a Kiev è stata nel gennaio 2017, pochi giorni prima di lasciare l'incarico. Prima di lunedì, quella visita è rimasta l'ultima visita di alto rango in Ucraina, dal momento che né il vicepresidente Pence né il presidente Trump erano più stati lì.

Sulle orme degli altri leader

Il presidente degli Stati Uniti arriva a Kiev dopo che molti dei suoi colleghi in Europa hanno fatto lunghi viaggi in treno per incontrare Zelensky a Kiev. Lo hanno fatto Macron, Scholz e Draghi, lo ha fatto il primo ministro canadese Trudeau e il premier inglese Rishi Sunak oltre che l'ex Boris Johnson.

Fronte Usa erano già stati a Kiev il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin, oltre che il direttore della Cia Bill Burns e alti funzionari della Casa Bianca. In Ucraina era già stata la moglie di Biden, Jill, che l'anno scorso aveva fatto una sorpresa per la festa della mamma in una piccola città nel sud-ovest dell'Ucraina. Aveva incontrato ache la first lady ucraina Olena Zelenska in una ex scuola che è stata trasformata in alloggi temporanei per gli ucraini sfollati.