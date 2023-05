Biden, nuova gaffe: sbaglia il numero delle nipoti. Dice di averne quattro (ma ne ha cinque)

Joe Biden di nuovo in difficoltà in pubblico. Durante le celebrazioni alla Casa Bianca per la squadra di basket femminile che ha vinto il campionato dei college, il presidente ha detto di avere quattro nipoti femmine quando invece ne ha cinque. «Le vere atlete della mia famgilia sono tutte donne», ha detto Biden precisando poi il numero, sbagliato, delle sue «granddaughters».

Biden, nuova gaffe sulle nipoti

Si tratta dell'ultima di una serie di gaffe del presidente 80enne che fanno temere i media e l'opinione pubblica della sua tenuta fisica e mentale in vista di un secondo mandato da commander-in-chief.

I precedenti

Un mese prima alla Nbc aveva dichiarato di voler celebrare almeno «altre tre o quattro» Pasqua alla Casa Bianca per poi aggiungere: «Forse cinque, forse sei, che diavolo?» In un altro evento alla fine dell'anno scorso, ha affermato che nel 2008 ha assegnato a suo zio la medaglia Purple Heart per aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale, sebbene suo zio fosse morto dieci anni prima. E sempre l'anno scorso chiese di alzarsi ad una deputata che purtroppo era deceduta qualche giorno prima.