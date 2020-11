Joe Biden eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti: «Sarò il presidente di tutto il Paese»

La lunga attesa è finita. L'America ha un nuovo presidente, Joe Biden, che torna alla Casa Bianca dove per otto anni è stato il braccio destro di Barack Obama. E al suo fianco per la prima volta ci sarà una vicepresidente donna, Kamala Harris, figlia del sogno americano, con origini afro e Tamil. Un ticket formidabile quello tra Joe e Kamala, il più votato nella storia. Anche se ci sono voluti quattro interminabili giorni per avere un verdetto. Alla fine dalle urne è arrivata una svolta destinata a incidere sul futuro di un Paese e delle relazioni sul piano internazionale.

APPROFONDIMENTI WASHINGTON Biden presidente Usa, il popolo di Joe fa festa alla Casa Bianca:... MONDO Elezioni Usa 2020, Trump non concede la vittoria a Biden: «Le... POLITICA Elezioni Usa 2020, Mattarella: «Biden potrà consolidare... IL CONTAGIO Covid, positivi il capo e 4 membri dello staff della Casa Bianca:... IL DISCORSO Elezioni Usa 2020, Biden: vinceremo, ma serve pazienza. Basta rabbia,... MONDO Usa 2020, Biden: «Numeri parlano chiaro, vinceremo questa... MONDO Usa 2020, Biden: «Possiamo essere opponenti ma non nemici,... STATI UNITI Elezioni Usa 2020, Trump: «Seguiremo tutte le vie legali» LO SCENARIO Elezioni Usa 2020, quell’orgoglio ritrovato e la funzione del... USA2020 Elezioni Usa 2020, cosa cambia dopo Trump. Le scelte di Biden su... USA2020 Elezioni Usa 2020, il politologo Kupchan: «Biden duro con Cina... MONDO Trump parla di vittoria ma Msnbc lo interrompe in diretta: «Non... DIRETTA Proteste pro Trump in Arizona IL RITRATTO Chi è Joe Biden, lo zio buono d'America: il secondo... DIRETTA Elezioni Usa 2020, Biden fa il pieno di stati chiave, la Casa Bianca...

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Per Donald Trump si materializza invece l'incubo peggiore: passare alla storia come presidente da un solo mandato, travolto da una pandemia le cui conseguenze sono state sottovalutate, ma anche da un modo tutto personale di interpretare il ruolo di Commander in chief al di fuori di tutti gli schemi. Anche se lui non ci sta, non concede la vittoria all'avversario e promette una guerra senza tregua sul terreno legale: «Le elezioni sono state rubate, ai seggi sono successe cose orribili. Se si contano i voti legali, sono io il legittimo presidente». Ma l'amarezza per la mancata rimonta in campagna elettorale e per il naufragio di un mandato presidenziale che ha stravolto la politica americana è enorme.

Esplode invece la gioia di quella parte del Paese che dopo quattro anni di trumpismo sognava di uscire da quello che viene considerato un incubo. E da New York a Los Angeles, in tutte le metropoli Usa è festa. 'You are fired!', canta la folla radunata davanti alla Casa Bianca, scaricando in quell'urlo collettivo le tensioni di una delle stagioni elettorali più divisive della storia americana, fatta anche di proteste e disordini, con un Paese che resta profondamente spaccato in due. Non a caso le prime parole di Biden subito dopo l'annuncio della vittoria contengono un chiaro messaggio di riconciliazione politica e sociale. «Unirò l'America», la sua promessa. Per il nuovo presidente «è il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica. La grande maggioranza degli americani che hanno votato - l'appello lanciato dalla sua Wilmington, in Delaware - vuole che i veleni restino fuori dalla politica e che il Paese si unisca per guarire tutti insieme le sue ferite».

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Un manifesto, quello di Biden, per porre fine a quattro anni di America First, in cui la più grande democrazia al mondo si è chiusa in un nazionalismo esasperato che ha finito per isolarla dalla comunità internazionale. Non è stata comunque una vittoria facile per Biden, ma sofferta. A decretarla alla fine è stata la conquista della Pennsylvania, lo Stato che gli ha regalato un bottino finale di 20 grandi elettori che gli ha permesso di superare la fatidica soglia dei 270 voti elettorali necessari per vincere la presidenza. Ma il successo dell'ex vicepresidente è stato tutto costruito sulla lezione imparata dal recente passato, cercando di evitare gli errori della campagna di Hillary Clinton.

Così Biden è stato in grado di riconquistare ciò che Trump era riuscito a strappare ai democratici quattro anni fa: non solo la Pennsylvania ma anche i grandi Stati industriali del Midwest, dal Wisconsin al Michigan, quelli della Rust Belt in cui gli operai e le grandi città hanno voltato le spalle al tycoon. Il nuovo presidente, che sarà eletto formalmente dal Collegio dei grandi elettori il 14 dicembre e che giurerà il prossimo 20 gennaio insediandosi alla Casa Bianca, intende mettersi subito al lavoro. Non c'è tempo da perdere, vuole essere subito operativo a partire dalla fase di transizione, perché di fronte alla crisi sanitaria ed economica in corso l'America non può aspettare. Anche se la transizione non sarà facile: Trump non si è mai impegnato finora per un passaggio dei poteri pacifico. E, a partire dalla minaccia dl ricorso alla Corte Suprema, c'è da giurare che farà di tutto per resistere ancora.





Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA