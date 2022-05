Biden: «Pronti al coivolgimento militare se la Cina invaderà Taiwan. Pechino scherza con il fuoco»

Joe Biden parla in conferenza stampa a Tokyo e manda un messaggio chiaro alla Cina. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a difendere Taiwan a livello militare se Pechino tentasse di prendere con la forza l'isola (di fatto indipendente, ma che Pechino considera una «provincia ribelle» da «riunificare»). «Siete disposti a essere coinvolti militarmente per difendere Taiwan se si dovesse arrivare a questo?», è stato chiesto al presidente Usa in conferenza stampa a Tokyo. «Sì - ha risposto Biden, secondo The Hill - È l'impegno che abbiamo preso». Pechino - aggiugne Biden - «scherza con il fuoco» ogni volta che fa volare i suoi jet nello spazio aereo dell'isola.

Unica Cina non è scusa per uso forza

«Siamo d'accordo con la politica di una sola Cina - ha aggiunto, dopo le dichiarazioni simili dello scorso ottobre - ma l'idea che si debba prendere con la forza, solo con la forza non è giusta». Biden ha detto di non credere che la Cina tenterà di prendere Taiwan con la forza, aggiungendo che la risposta globale unita all'invasione russa dell'Ucraina può servire da deterrente. Poco dopo la conferenza stampa, riporta The Hill, la Casa Bianca ha puntualizzato che la posizione Usa su Taiwan non è cambiata. In base alla politica di "una sola Cina", gli Usa non riconoscono Taiwan come stato indipendente dalla Cina, ma in base al Taiwan Relations Act del 1979 gli Stati Uniti sono impegnati a fornire a Taiwan armi per la difesa.

I had a very productive three days in the Republic of Korea. Looking forward to what we will accomplish in Tokyo next. pic.twitter.com/SJPM28Xcrn — President Biden (@POTUS) May 23, 2022

La Russia paghi prezzo a lungo termine

A Tokyo Biden ha ripreso anche il tema Russia-Ucraina. Il presidente statunitense ha affermato che Mosca deve pagare «un prezo di lungo termine» per aver aggredito l'Ucraina con un'azione che ha lo scopo di «distruggere l'identità dell'Ucraina». «È il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza», ha aggiunto.

Nel frattempo, il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali a protezione dell'ambasciata Usa a Kiev. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby, al Washington Post confermando le anticipazioni del Wall Street Journal. «Stiamo esaminando le condizioni di sicurezza» della sede diplomatica in Ucraina «ma non è stata presa nessuna decisione», ha sottolineato Kirby.

L'alleanza con il Giappone

Usa e Giappone si impegnano a «lavorare a stretto contatto per affrontare le sfide di sicurezza». Joe Biden ha incontrato a Tokyo il premier giapponese Fumio Kishida per far «progredire la cooperazione» su una serie di questioni bilaterali, regionali e globali, ha fatto sapere la Casa Bianca. Biden ha «elogiato la leadership di Kishida nella risposta alla guerra della Russia contro l'Ucraina e la sua determinazione a rafforzare le capacità di difesa del Giappone» rilevando come «un'alleanza forte» tra Usa e Giappone sia cruciale per «pace e stabilità nella regione dell'Indo-Pacifico». I due leader si sono impegnati a lavorare a stretto contatto sulle sfide di sicurezza, compresi i programmi della Corea del Nord e «il comportamento sempre più coercitivo» della Cina, «contrario al diritto internazionale». Tra Stati Uniti e Giappone c'è anche l'accordo a rafforzare la cooperazione in settori come le tecnologie emergenti, la sicurezza delle catene di approvvigionamento e l'energia pulita.