Elezioni Midterm Usa, Biden ricandidato nel 2024? Due terzi degli elettori non lo vogliono. Il sondaggio Nbc

A due anni dalle presidenziali Usa del 2024, la maggior parte degli elettori che si sono presentati alle urne per il voto di Midterm sembramo concordare su una cosa: preferirebbero non vedere il presidente Joe Biden correre per la rielezione. Lo rivela un sondaggio di Nbc News.

DeSantis si conferma governatore in Florida, Trump lo avverte: «Meglio non si candidi alle primarie per la Casa Bianca, so di lui più della moglie»

BIDEN E LA CORSA DEL 2024

Il 68% degli elettori - emege dal sondaggio - preferisce che Biden non si candidi di nuovo, rispetto a circa il 29% che vorrebbe vederlo di nuovo in lizza tra due anni. Tra tutti gli elettori del voto di Midterm che si iprofessano democratici, comunqe, il 57% è a favore di una ricandidatura di Biden. Ci sono comunque dei distinguo anche tra gli stessi dem: gli under 30 tendono a dire di non volere di nuovo Biden e lo stesso vale per il 56% degli elettori latini. Gli elettori neri sono uno dei pochi gruppi in cui la maggioranza (56%) non è contratrio vedere Biden candidarsi di nuovo alla presidenza.