Biden a Obama: «Mi ricandido alla presidenza degli Stati Uniti anche nel 2024»

Joe Biden è pronto a correre per la riconferma a presidente degli Stati Uniti anche nel 2024. Lo ha detto lui stesso a Barak Obama. Secondo quanto riporta The Hill citando alcune fonti Biden, che in principio sembrava poter mantenere la carica per un solo mandato, si candiderà alle prossime elezioni.

Biden in corsa nel 2024

Biden ha in passato parlato pubblicamente della possibilità di una sua candidatura per un secondo mandato. «Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti», riferiscono alcune fonti a The Hill, secondo le quali anche se in calo nei sondaggi il presidente americano è il candidato democratico che ha più probabilità di battere Donald Trump. Biden e Obama hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia manifestato le sue intenzioni con Obama. Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 all'inizio del suo possibile secondo mandato.

Biden ed Obama hanno avuto un pranzo insieme nelle scorse settimane, quando l'ex presidente è andato alla Casa Bianca in occasione di un evento sull'Obamacare. Oltre i sondaggi in costante picchiata un altro fattore che potrebbe far avanzare dubbi su una nuova candidatura di Biden è quello dell'età: diventato a 78 anni il presidente più anziano al momento del suo insediamento, il democratico avrebbe 82 anni all'inizio dell'eventuale secondo mandato. L'ultimo sondaggio Cnbc, registra un tasso di popolarità per Biden appena al 38%, con l'impopolarità al 53%.