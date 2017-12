Uomo sale in taxi coperto di sangue e senza una mano poi ritrovata in un cassonetto

Un misterioso incidente sta rimbalzando sulla stampa locale berlinese. Un tassista ha infatti allertato il pronto soccorso, per un cliente salito nella sua auto sanguinante, e senza una mano. La polizia, intervenuta sul fatto, nel quartiere di Schoeneberg, ritiene tuttora un enigma la circostanza che la mano sia stata ritrovata successivamente in un cassonetto dei rifiuti. L'uomo soccorso, un 64enne, di cui non sono state rese note le generalità, è in terapia intensiva e non è attualmente in condizione di rispondere alle domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA