Berlino elezioni, exit poll: sconfitta Spd, netto vantaggio della Cdu. Male i partiti del cancelliere Scholz e del ministro Lindner

Elezioni in Germania - La Cdu è in netto vantaggio, alle amministrative di Berlino: stando agli exit poll pubblicati dalla ZDF il partito ha ottenuto il 28 % dei voti con il candidato Kai Wagner, mentre la Spd di Franziska Giffey, la sindaca uscente, ha ottenuto il 18 % alla pari con verdi di Bettina Jarasch. Stando agli exit poll, la sinistra della Linke avrebbe il 13%, l'ultradestra di Afd il 9% i liberali dell'Fdp il 5%.

«Non è il primo posto e non sappiamo ancora se sarà il secondo. Dobbiamo chiaramente dire che i berlinesi non sono stati soddisfatti. Ma abbiamo avuto solo un anno per dimostrare quello che potevamo fare». Lo ha detto la sindaca socialdemocratica uscente di Berlino, Franziska Giffey, commentando gli exit poll delle urne che hanno dato la Cdu in netto vataggio al 28% contro il 18% dell'Spd. «La Cdu è chiaramente il partito più forte e dobbiamo vedere adesso questo cosa significa per noi. Il nostro obiettivo è e resta essere il partito più forte in questo Land», ha aggiunto. La Giffey ha però anche sottolineato che è «necessario costruire una coalizione di governo stabile», dimostrando con questo di non aver ancora rinunciato al governo della città-Stato.

La CDU è emersa come il partito più forte. La proiezione ZDF delle 19:24 vede il 28,1% dei voti. Si tratta di circa dieci punti percentuali in più rispetto al 2021. Secondo l'estrapolazione, l'SPD con il sindaco al governo Franziska Giffey ottiene solo il 18,2% dei voti e quindi subisce una sconfitta. I Verdi sono quasi allo stesso livello al momento con il 18,3%. Non è ancora chiaro quale delle due parti alla fine sarà più forte. La sinistra rappresenta il 12,5%, l'AfD il 9,3%. Nell'attuale proiezione ZDF, il FDP, il partito dei liberali tedeschi del ministro delle finanze Christian Lindner, è solo del 4,8 % dopo che era stato previsto che fosse il cinque. Non è ancora chiaro se riuscirà effettivamente a entrare nel parlamento del Land berlinese.